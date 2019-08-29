В Выборге спасли старую липовую аллею на Смоляном мысе: по плану реконструкции ее должны были снести

В дело вмешались представители администрации Выборгского района. Судьба старых деревьев была решена за считанные дни.

В Выборге продолжается масштабная реконструкция Смоляного мыса. Канал Piter.TV еженедельно следит за происходящим на уникальной природно-рекреационной зоне. За трудом строителей можно следить практически в режиме реального времени с помощью нашего "Дневника благоустройства Смоляного мыса". Так, например, он выглядел неделю назад.

Напомним, что по результатам работ здесь будет благоустроена и облагорожена береговая линия, значительно обновлены автомобильная и пешеходные дороги, обеспечены линии коммуникации и общая инфраструктура. Все это стало возможным благодаря победе заявки администрации Выборгского района на всероссийском конкурсе малых исторических поселений. План благоустройства для Выборга разрабатывали опытные архитекторы из Санкт-Петербурга.

Весь ход работ находится под постоянным контролем местной администрации. Чиновники не только контролируют строителей, но и помогают им. Об этом Piter.TV рассказал начальник строительного участка Вадим Хадыкин. По его словам, совсем недавно, совместные действия подрядчика и администрации помогли изменить ту часть плана реконструкции, которая касалась сноса аллей, состоящих из старых деревьев.

Мы благодарны администрации за то, что она всегда оказывает организационную помощь, даже в самых нестандартных ситуациях. Проектом было предусмотрено при строительстве дороги уничтожение зеленых аллей. Это старые деревья, липа и ольха, по 70-80 лет возрастом. Приехала комиссия, разобралась в течение часа, решили все оставить. Один звонок Дмитрию Самойленко, и решение принято, деревья спасены - решение изменить проект с целью сохранения деревьев для города. Это очень важно. Мы еще не встречались с таким ответственным отношением. Вадим Хадыкин

Отметим, что полюбоваться обновленным Смоляным мысом и старыми липовыми аллеями выборжане и гости города смогут ближе к зиме. До ноября 2019 запланировано продолжение работ, доступн на Смоляной мыс ограничен.