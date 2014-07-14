  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский суд арестовал двоих участников драки на "Газпром Арене"
Сегодня, 20:53
72
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский суд арестовал двоих участников драки на "Газпром Арене"

0 0

В результате болельщика оштрафовали на 11 тыс. рублей. 

В Петербурге Петроградский районный суд наказал Александра Румянцева, Руслана Дрюму и Александра Иванова за стычку на матче между сборными России и Кипра. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

На стадионе "Газпром Арена" фанаты устроили потасовку в секторе D103, а один из них, Румянцев, обматерил других болельщиков. В суде он признал вину и объяснил, что его спровоцировали. В результате болельщика оштрафовали на 11 тыс. рублей. 

Дрюма участвовал в драке, а второй, Иванов, в ходе потасовки порвал одному из зрителей матча футболку. Первый проведет под арестом восемь дней, а второй - девять. Оба участника не смогут посещать футбольные мероприятия в течение двух дней. 

Ранее в Петербурге мужчина, избивший ребенка на детской площадке, получил условный срок.

Фото: Piter.tv
 

Теги: арест, болельщики, газпром арена
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии