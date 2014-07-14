Петербургский суд арестовал двоих участников драки на "Газпром Арене"

В результате болельщика оштрафовали на 11 тыс. рублей.

В Петербурге Петроградский районный суд наказал Александра Румянцева, Руслана Дрюму и Александра Иванова за стычку на матче между сборными России и Кипра. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

На стадионе "Газпром Арена" фанаты устроили потасовку в секторе D103, а один из них, Румянцев, обматерил других болельщиков. В суде он признал вину и объяснил, что его спровоцировали. В результате болельщика оштрафовали на 11 тыс. рублей.

Дрюма участвовал в драке, а второй, Иванов, в ходе потасовки порвал одному из зрителей матча футболку. Первый проведет под арестом восемь дней, а второй - девять. Оба участника не смогут посещать футбольные мероприятия в течение двух дней.

Ранее в Петербурге мужчина, избивший ребенка на детской площадке, получил условный срок.

Фото: Piter.tv

