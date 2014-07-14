В Петербурге мужчина, избивший ребенка на детской площадке, получил условный срок

Мужчина объяснил свой поступок тем, что мальчик раскачивал качели, которые ушибли его дочь по голове. Девочка упала и из ее головы пошла кровь, а ребенок начал смеяться.

В пятницу, 12 ноября, Петроградский районный суд Петербурга признал виновным в умышленном причинении вреда здоровью Вячеслава Ларионова. Он избил ребенка на детской площадке. Мужчина признал вину и получил 3 года лишения свободы условно. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Инцидент произошел 16 мая этого года на детской площадке у дома 13 по улице Большой Зелениной. Там мужчина не менее 1 раза ударил 11-летнего мальчика кулаком в голову. У ребенка врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом лобной пазухи и ушибленную рану лобной области.

Следствие после предъявления обвинению ходатайствовало об аресте подсудимого, но суд счет возможным избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что мальчик раскачивал качели, которые ушибли его дочь по голове. Девочка упала и из ее головы пошла кровь, а ребенок начал смеяться. Вячеслав Ларионов не выдержал и ударил подростка.

Суд назначил наказание в виде штрафа на сумму 355 277 рублей и лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее петербургский Россельхознадзор выявил незарегистрированные лекарства для животных. Партии контрафактных ветеринарных препаратов будут уничтожены.

Фото: Piter.tv

