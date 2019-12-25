В Петербурге суд не стал арестовывать несовершеннолетнего обвиняемого в изнасиловании девочки-подростка

Второго заключили под стражу, третьего отпустили вовсе.

Приморский районный суд рассмотрел ходатайства следствия о заключении под стражу троих фигурантов по делу об изнасиловании 16-летней девочки. Напомним, инцидент произошел 22 февраля в квартире на Морской набережной. Два школьника и студент, по словам матери девочки, втроем изнасиловали подростка на ее дне рождения. Близко знакомы жертва и юноши не были.

Суд постановил заключить под стражу Сергея Максименко, под арестом он пробудет до 10 мая. Несовершеннолетнего Матвея суд отказался арестовывать и избрал ему запрет определенных действий по 11 мая. Третьего фигуранта дела, Артура Демидова, суд вовсе отпустил, отказав следствию в удовлетворении ходатайства. Отмечается, что парня задержали вместе с другими юношами 11 марта, но обвинение ему не предъявлялось.

Фото: Piter.TV