Подозреваемыми в изнасиловании 16-летней девушки на Морском проспекте оказались два школьника и студент

Подозреваемые признались в совершении преступления.

Полиция задержала троих подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки 22-го февраля на Морском проспекте. Ими оказались два школьника и один студент, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Юношей задержали 11 марта. Все подозреваемые проживают в Петроградском районе. Двое молодых людей еще учатся в школе, в 11 классе. Одному из них нет 18 лет. Другой является студентом 2-го курса СПбГУ.

Задержанные дали признательные показания. У них изъяли оргтехнику и цифровые носители.

Напомним, ранее по факту изнасилования было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые и 16-летняя девушка не были близко знакомы. В полицию обратилась ее мама.

Фото: Piter.TV