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Подозреваемыми в изнасиловании 16-летней девушки на Морском проспекте оказались два школьника и студент
Сегодня, 13:33
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Подозреваемыми в изнасиловании 16-летней девушки на Морском проспекте оказались два школьника и студент

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Подозреваемые признались в совершении преступления.

Полиция задержала троих подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки 22-го февраля на Морском проспекте. Ими оказались два школьника и один студент, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Юношей задержали 11 марта. Все подозреваемые проживают в Петроградском районе. Двое молодых людей еще учатся в школе, в 11 классе. Одному из них нет 18 лет. Другой является студентом 2-го курса СПбГУ. 

Задержанные дали признательные показания. У них изъяли оргтехнику и цифровые носители. 

Напомним, ранее по факту изнасилования было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые и 16-летняя девушка не были близко знакомы. В полицию обратилась ее мама. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: изнасилование, подозреваемые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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