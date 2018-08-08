Петербургский суд арестовал четверых граждан Белоруссии за незаконную акцию

Граждане Белоруссии участвовали в незаконном митинге 24 января.

В четверг, 25 марта, Василеостровский районный суд Петербурга арестовал четверых граждан Белоруссии, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Юлия и Павел Штанько, Егор Мякинников и Жанна Галеева арестовали за проведение несогласованной акции 24 января. Их признали виновными в статье о "нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Один из обвиняемых арестован на семь суток, остальные фигуранты – на пять. Мякинникова, который уже отбыл наказание, освободили сразу после заседания.

Напомним, что обвиняемые провели акцию, где демонстрировали бело-красно-белые флаги "в поддержку протестующих в Белоруссии".

Ранее мы писали, что суд Петербурга отказал студенту Политеха, оспаривавшему видеоосмотр комнат.

Фото: Piter.TV