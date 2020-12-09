Суд Петербурга отказал студенту Политеха, оспаривавшему видеоосмотр комнат

Студент просил отменить приказ вуза, согласно которому преподаватели осматривают помещения экзаменуемых студентов по видеосвязи.

В четверг, 25 марта, Калининский районный суд рассмотрел иск студента Политехнического университета Петра Великого Даниила Тимофеева к вузу, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Согласно приказу проректора вуза, во время дистанционной промежуточной аттестации преподаватель должен по видеосвязи просматривать помещение, в котором находится студент. Экзаменуемый должен перемещать камеру по своей комнате, чтобы преподаватель смог убедиться, что студент не сможет списать. Помимо этого комната должна соответствовать требованиям: помещение должно быть закрыто, в нем не должно никого находиться, с рабочего стола нужно убрать лишние предметы, на стенах не должно быть плакатов, рисунков.

Петербуржец отметил, что требования не соответствуют российскому законодательству, нарушают принципы неприкосновенности жилища и частной жизни (25-я статья Конституции РФ). Представитель вуза во время судебного заседания парировала, что оспариваемый документ был принят в соответствии с приказом Министерства образования и соответствовал эпидемиологической ситуации.

В конечном счете суд не удовлетворил иск.

Ранее мы писали, что за время пандемии COVID-19 в Петербурге переболели 3 тыс. преподавателей и 4 тыс. студентов.

Фото: Piter.tv