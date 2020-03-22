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Петербургский студент пропал в Стамбуле
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Петербургский студент пропал в Стамбуле

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Утром в этот день он попал в объектив камеры наблюдения. Однако это все, что удалось узнать его родителям о месте нахождения молодого человека.

В воскресенье, 1 августа, стало известно, что петербуржец пропал в Стамбуле. Все вещи и документы остались в отеле. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что 20-летний Макар прилете в Стамбул 16-го июля, а 29-го должен был вылететь обратно в Вильнюс. Он собирался поехать на Принцевы острова. Утром в этот день он попал в объектив камеры наблюдения. Однако это все, что удалось узнать его родителям о месте нахождения молодого человека.

Макар родился в Петербурге, сейчас живёт в Латвии, учится на 3 курсе факультета информатики Польско-японской академии информационных технологий в Варшаве.

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Фото: Фонтанка, pixabay

Теги: пропал студент, стамбул
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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