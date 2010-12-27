Петербургский студент пытался изнасиловать 10-летнюю девочку

Молодой человек заклеил ей рот скотчем и угрожал ножом.

В Выборгском районе Петербурга задержан студент по подозрению в сексуальном преступлении, сообщила "Фонтанка".

По информации издания, ночью 13 июля семнадцатилетний житель Северной столицы в своей квартире на улице Композиторов под угрозой ножа заклеил десятилетней девочке рот скотчем и попытался добиться интимной близости.

В полицию обратилась мама девочки, которая и рассказала об общении своей дочери со студентом Автодорожного колледжа.

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого преступника.

Ранее Piter.TV сообщал, что возбуждено уголовное дело против живодера из Янино.

Фото: Pixabay