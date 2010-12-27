Петербургский студент пытался изнасиловать 10-летнюю девочку

В Выборгском районе Петербурга задержан студент по подозрению в сексуальном преступлении, сообщила "Фонтанка".
По информации издания, ночью 13 июля семнадцатилетний житель Северной столицы в своей квартире на улице Композиторов под угрозой ножа заклеил десятилетней девочке рот скотчем и попытался добиться интимной близости.
В полицию обратилась мама девочки, которая и рассказала об общении своей дочери со студентом Автодорожного колледжа.
Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого преступника.
Ранее Piter.TV сообщал, что возбуждено уголовное дело против живодера из Янино.
Фото: Pixabay
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