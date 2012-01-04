Петербургский складской рынок бьет рекорды

Доля свободных площадей сегодня минимальна – лишь 0,3%.

Складской рынок Петербурга бьет рекорды по количеству сделок. Общая площадь объектов к концу года может составить 5 млн "квадратов", пишет телеканал "Санкт-Петербург" 5 декабря.

Доля свободных площадей сегодня минимальна – лишь 0,3%. Маркетплейсы, на которые пришлось 63% рынка, стали лидерами спроса. Второе место заняли дистрибьюторы различной продукции (15%).

Так, около миллиона "квадратов" складов уже готовятся к вводу и имеют потенциальных арендаторов. По прогнозу экспертов, направление будет активно развиваться и дальше. Кроме того, они отмечают тенденцию размещения новых складских помещений в Северной и Восточной частях Петербурга.

Ранее мы рассказывали о дефиците складских объектов, о котором говорили перевозчики и ритейлеры Северной столицы. По состоянию на начало ноября, не хватало 500 тыс. "квадратов". Пользуются спросом помещения площадью не менее чем 10 тыс. "квадратов" (70%).

Фото: Piter.TV