Дефицит складских помещений отмечают перевозчики и ретейлеры в Петербурге

Порядка 37% организаций планировали приобрести склады.

В Петербурге ретейлеры и перевозчики отмечают дефицит складских помещений. Не хватает 500 тыс. "квадратов", рассказали в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers 10 ноября.

Порядка 37% организаций планировали приобрести склады. Пользуются спросом помещения площадью не менее чем 10 тыс. "квадратов" (70%).

По словам экспертов Nikoliers, складскими помещениями чаще интересуются российские производители, поскольку именно сейчас наиболее благоприятные условия для их развития. Речь идет о компаниях, занимающихся изготовлением компонентов для автомобилей, пищевых производствах и об исполнителях государственных заказов в сфере b2b.

Дефицит привел к росту стоимости аренды складов. За год ставки в классе А увеличились на 12% до 6720 рублей/м2 в год, а в классе В – на 7,6% до 5920 рублей/м2 в год.

Ранее мы рассказывали, что с начала года спрос на складские помещения вырос в Петербурге в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Фото: Piter.TV