С начала года в Петербурге ввели 557 тыс. "квадратов" складов

Около 188 тыс. "квадратов" в строящихся проектах в настоящее время остаются свободными.

За девять месяцев текущего года в Петербурге ввели 557 тыс. "квадратов" складов, из них 394 тыс. "квадратов" пришлось на III квартал, сообщили 11 ноября в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

Прирост новых площадей – результат ввода в эксплуатацию в III квартале нескольких крупных складских комплексов: СК "100К" и СК "Осиновая роща", корпуса в ИП "PNK Парк Колпино", который арендован компанией Ozon. До конца года заработают также РЦ "Ozon Порошкино" и РЦ "Ozon Янино" площадью по 117 тыс. "квадратов". Всего совокупный объем ввода достигнет рекордных значений в более чем 1 млн "квадратов".

По словам аналитиков Nikoliers, несмотря на острый дефицит складских площадей, бизнес может найти их. Около 188 тыс. "квадратов" в строящихся проектах в настоящее время остаются свободными.

В следующем году ожидаем еще более резкий рост стоимости строительства, поскольку ключевая ставка останется на достаточно высоком уровне, не ниже 15%. Это замедлит темпы строительства новых объектов и в целом может ограничить целесообразность реализации масштабных проектов, а также приведет к еще большему увеличению роста арендной ставки. Наиболее выигрышная стратегия для бизнеса сегодня – заключение долгосрочных договоров на строящиеся объекты с фиксированной ставкой. Илья Янеев, старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers

Средняя арендная ставка в объектах класса А составила 10,5 тыс. рублей за "квадрат" в год. А арендная ставка в помещениях класса В стремительно растет: она достигла отметки в 9,6 тыс. рублей за "квадрат" в год.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети Kandinsky 3.1)