С начала года спрос на складские помещения вырос в Петербурге в два раза

Складами интересовались чаще торговые компании (85%), компании-производители (6%) и логистические компании (5%).

С января по сентябрь текущего года спрос на аренду складских помещений вырос почти в два раза в Петербурге по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Речь идет о 454 тыс. "квадратов". Данными поделились аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

Складами интересовались чаще торговые компании (85%), компании-производители (6%) и логистические компании (5%).

Эксперты отмечают, что спрос на складские помещения в Северной столице может приблизиться к рекордным значениям 2021 года, когда арендовали 616 тыс. "квадратов".

Ранее мы рассказывали о том, что стоимость аренды жилья стала меньше в Петербурге.

Фото: Piter.TV