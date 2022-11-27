Стоимость аренды жилья стала меньше в Петербурге

Однокомнатные квартиры подешевели на 1% по сравнению с сентябрем.

Средняя стоимость аренды квартиры в Петербурге уменьшилась. Об этом сообщили аналитики интернет-сервиса для размещения объявлений о недвижимости "Циан".

Однокомнатные квартиры подешевели на 1% по сравнению с сентябрем – цена составила 35,2 тыс. рублей в месяц. Однако, по данным экспертов, стоимость продолжит падать и уже в ближайшее время окажется меньше на 5-7%.

Тенденция связана с тем, что падает спрос на аренду: студенты и люди, которые вернулись из отпуска, сняли жилье в прошлом месяце.

Ранее на Piter.TV: цены на посуточную аренду квартир в Петербурге снизились на 25%.

Фото: Pxhere