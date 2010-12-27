Полицейские искали бомбу два с половиной часа.

В минувший вторник, 15 октября, петербургский школьник "заминировал" станцию метро "Пионерская". Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Детский голос сообщил службе "112", что на станции метро "Пионерская" заложена бомба. После звонивший бросил трубку. Звонок с неустановленного номера.

Полицейские искали бомбу два с половиной часа. Саперы осмотрели ни только вестибюль станции, но и прилегающую к дому 24 по Коломяжскому проспекту территорию.

Ничего подозрительного правоохранители не обнаружили. Хулигана разыскивают.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге вор бросил украденный сейф, увидев его содержимое.

Фото:pixabay