Петербургский школьник утонул в Сосновом Бору

Обстоятельства произошедшего уточняют следователи.

В пятницу, 16 июня, в посёлке Престиж (Сосновый Бор) утонул 15-летний житель Северной столицы. Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Ленобласти, по факту происшествия проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, юноша отдыхал у местного карьера с друзьями: он не очень хорошо умел плавать, но всё же решил зайти в воду. Тонуть подросток начал приблизительно в 20 метрах от берега. К нему на помощь попытался прийти один из приятелей, но было уже поздно.

Следователи уточнили, что купание в карьере запрещено, о чём свидетельствует соответствующая табличка недалеко от места, где случилась трагедия.

Ранее стало известно о состоянии мальчика, едва не утонувшего в яме для полива огорода в посёлке Тельмана.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)