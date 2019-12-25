Шестиклассника госпитализировали из школы после острого отравления этанолом

Подросток находится в тяжелом состоянии.

Вечером в четверг, 10 декабря, из детской городской больницы №19 поступила телефонограмма в полицию. Как стало известно Piter.TV, в учреждение на скорой помощи госпитализировали школьника в тяжелом состоянии.

Известно, что медиков вызывали в медицинский кабинет школы №29, расположенной на Малом проспекте В.О. 13-летний ученик остро отравился выпитым этанолом. Отмечается, что семья шестиклассника благополучная, теперь полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что подростки украли пиво и покалечили охранника в магазине на Серебристом бульваре.

Фото: Piter.TV