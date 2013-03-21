Петербургский сервис доставки еды закрыт на 2 месяца после отравления 17 человек

Пострадавшие получили кишечные инфекции.

Красносельский районный суд привлек к административной ответственности сервис доставки еды "Весна" по ст. 6.6 КоАП РФ и закрыл фирму на 60 дней. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 10 ноября.

17 случаев отравления едой "Весны" зарегистрировано в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Пострадавшие получили кишечные инфекции: в тушеной курице с луком нашли бактерии salmonella. Компания обеспечивала питанием работников ООО "Прайдекс Констракшен", которые проживают в хостеле "Четыре Кита".

В ходе проверки специалисты обнаружили множественные нарушения. В частности, отсутствие маркировок, а для приготовления салатов у предприятия не предусмотрен специальный цех с установкой бактерицидного оборудования. Согласно акту браковки, снято с реализации почти 160 кг продукции.

Защитница вину юридического лица признала и отметила, что часть нарушений устранена. Деятельность организации была приостановлена с 13 октября.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец отравился шаурмой и умер.

Фото: Piter.TV