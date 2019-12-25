Петербургский сервис "Смекалка" закрылся

Постоянных покупателей попросили обратиться в торговые точки на Оптиков и Парфеновской.

В Петербурге закрылся сервис по производству и доставке полезной еды "Смекалка". Компания прекратила работу раньше названного срока. Некоторые магазины распродают последние продукты, но склады уже пустеют. Об этом сообщили в группе фирмы в соцсети "ВКонтакте".

Постоянных покупателей попросили обратиться в торговые точки на Оптиков и Парфеновской. Сегодня последний день работы доставки, заказы принимали у покупателей до 20:30.

Магазинчики пока открыты и готовы к встрече с вами. "Смекалка"

Проект не смог выйти на самоокупаемость. Сейчас владельцы бизнес-проекта изучают новые возможности продвижения продукта. Они планируют в будущем вернуться в Петербург.

Фото: ВКонтакте / смекалка