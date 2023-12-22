Петербургский рынок покинули 60% производителей автокомпонентов

В Северо-Западном регионе на данный момент работают 30 основных поставщиков, которые выпускают субкомпоненты для автозаводов, и свыше 50 поставщиков второго и третьего уровней.

Порядка 50-60% производителей автокомпонентов в Петербурге и Ленобласти ушли с рынка из-за санкций и приостановки работы местных автозаводов. Об этом 23 февраля пишет "РБК Петербург".

Специалисты Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов (НАПАК) выяснили, что в Северо-Западном регионе на данный момент работают 30 основных поставщиков, которые выпускают субкомпоненты для автозаводов, и свыше 50 поставщиков второго и третьего уровней. При этом 40-50% из них находятся в высокой степени готовности к производству.

По словам генерального директора компании ДИПО Дмитрия Костека, эта отрасль вернется к прежним показателям лишь через 3-5 лет из-за сложностей с локализацией производства.

Наше предприятие было полностью зависимо от Hyundai, Toyota и Nissan, на сегодня петербургское предприятие, одно из трех работающих у компании в России, ничего не производит. Здание предприятия мы сохранили, но оно отдано в аренду. Дмитрий Костек, генеральный директор компании ДИПО

Ранее на Piter.TV: на бывшем заводе Hyundai в Петербурге начали собирать Solaris.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)