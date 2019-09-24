Петербургский ресторатор передумал открывать свое заведение с 15 апреля

Оказалось, что такой акцией бизнесмен хотел "достучаться до разума", так как карантин, по его словам, является ненастоящим.

Петербургский ресторатор намеревался 15 апреля открыть свои заведения с соблюдением всех мер санитарной безопасности. По его словам, такое решение пришлось принять из-за долгов и кредита. Сегодня, 13 марта, Александр Затуливетров сообщил на своей странице в Facebook о том, что ресторан он открывать не будет.

"Но, событие, случившееся два часа назад, окончательно изменило моё решение. Я не боялся штрафа. Потому что денег и так нет. А в середине дня на мою карту пришло 200 000 рублей с пометкой "на штраф" от человека, пожелавшего остаться неизвестным. И, вроде бы, даже с финансовой стороны я оказался защищён – даже деньги на штраф появились", ― говорится в сообщении.

Ресторатор подчеркнул, что решением открыть свой ресторан он наоборот хотел заставить всех находиться дома. Всю сумму, по словам Затуливетрова, он направил своим сотрудникам.

Бизнесмен напомнил подписчикам о важности режима самоизоляции, а также поблагодарил неизвестного, который скинул ему деньги.

Подробнее о том, почему ресторан собирался открыть свои заведения, читайте здесь.

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