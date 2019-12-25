Петербургский ресторатор планирует открыть заведения, несмотря на запрет властей

Он аргументирует это тем, что власти не объявляют режим ЧС.

Отчаянным криком души поделился ресторатор Александр Затуливетров с петербуржцами.

Затуливетров заявил, что уже 15 апреля он откроет заведения МыЖеНаТы" и "Бутерbrodsky bar", если власти не введут официальный режим ЧС. Бизнесмен подсчитал, что доходы за март составили более двух миллионов, но в это же время приходится оплачивать кредит в банке, который может начислить ему проценты за "карантинный месяц".

Также Александр написал о том, что у его су-шефа три дня назад родилась дочь и у нее желтуха. Ресторатор отметил, что он даже ничем не может помочь в этом случае, кроме как выплатить зарплату за март.

Мужчина отметил, что его рестораны будут работать с соблюдением всех необходимых санитарных норм, откроются они под лозунгом "Здесь также безопасно, как в банках и метро".

Фитнес-клуб на Бухарестской закрыли на месяц из-за работы во время карантина.

Скриншот: Facebook/ Александр Затуливетров

Фото: Piter.TV