На Гороховой ресторатор Гарбар откроет новое заведение

Как рассказал Гарбар, открытие намечено на август.

Стало известно, что на территории общественного пространства SENO на Гороховой улице откроется новое заведение петербургского ресторатора Леонида Гарбара. Об этом сообщает пишет "Ъ-СПб" со ссылкой на бизнесмена.

Как рассказал Гарбар, открытие намечено на август. Заведение "Гастро ГарБар" займёт площадь около 200 м2, оно будет рассчитано на 120 мест. Инвестиции в проект, который Гарбар реализует вместе с партнёром, составляют более 10 млн рублей

Общественное пространства SENO было сдано в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. Оно совмещает несколько направлений: рестораны, бары (первый, второй этажи), магазины (второй этаж) и офисы (третий, четвертый этажи).

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Фото: Piter.tv

