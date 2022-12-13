Петербургский реконструктор рассказал о поиске раритетов военного времени

Олег Соколов находит настоящие раритеты как на стихийном рынке, так и в собственной квартире.

Военная реконструкция в РФ получила своё развитие в 90-е годы прошлого века. С тех пор в сообществе тех, кто собирает раритетные вещи, отсылающие к годам Великой Отечественной войны, состоит и 63-летний петербуржец Олег Соколов. О своём деле реконструктор рассказал в беседе с "Петербургским дневником".

По словам реконструктора, он родился в семье офицера и всегда имел тягу к анализу исторических событий. В юношеские годы он закончил Ленинградскую мореходку и стал ходить в заграничные поездки, привозя оттуда несколько тысяч книг и каталогов о сражениях Красной армии с Вермахтом. Однако в интересы Соколова входит не только эта эпоха – по его словам, первоначально в городе возник исторический клуб, посвященный событиям 1812 года, затем реконструкторы начали изучать рыцарей, и, наконец, появились реконструкторы по Великой Отечественной войне, дело которых приобрело наиболее значительный размах.

Реконструкция всем полезна. Человек начинает изучать стрелковое оружие (при этом у нас оно исключительно охолощенное, то есть можно стрелять только холостыми патронами). Учится шить форму, ухаживать за ней. Учится дисциплине, потому что в клубах очень жесткий распорядок. И все это помогает изучать и сохранять историю, в том числе и нашего города. Олег Соколов, реконструктор

Квартира реконструктора представляет собой настоящее хранилище, заполненное тысячами исторических артефактов:

И мне рядом с ними очень комфортно. Ведь большинство из них имеет свою причудливую биографию. Скажем, после одной из лекций ко мне подошел пожилой мужчина и сказал, что хотел бы в качестве благодарности передать мне одну вещь. Оказалось, что его отец брал Рейхстаг и решил после окончания боя что-нибудь оттуда взять на память. Но при этом он искал предмет, который можно было бы связать только с этим зданием. И нашел – картонную табличку, где были написаны… правила пользования лифтом. Самое ценное, что на ней внизу текста стояла подпись "Администрация Рейхстага". Я был в шоке, когда эту табличку взял в руки…А вот видите на стене два небольших деревянных пропеллера? Казалось бы, что в них такого? А они когда-то были установлены на аэросанях, которые обслуживали Дорогу жизни и перевозили почту. Олег Соколов, реконструктор

Также Соколов добавил, что для поиска новых артефактов реконструкторам всегда требуется особая интуиция. По словам петербуржца, предыдущие хозяева его квартиры перед продажей не проверили антресоли: когда он заглянул туда, обнаружил завернутый в мешок старинный телефонный аппарат начала ХХ века и разрешение на его установку именно по этому адресу. Теперь и телефон, и документ к нему висят в прихожей.

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Фото: Александр Глуз/ "Петербургский дневник"