Краевед Петербурга рассказал о промышленном туризме

По словам краеведа, промышленный туризм в Петербурге становится все популярнее.

Петербургский краевед Александр Треугольников рассказал о промышленном туризме в городе. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам краеведа, промышленный туризм в Петербурге становится все популярнее. Это подтверждают эксперты Агентства стратегических инициатив России. Много малоизвестных исторических объектов. Эти объекты – или действующие производства с закрытым доступом, или законсервированные в ожидании инвестора.

Например, комплекс фабрики "Скороход" на Заставской улице, бумагопрядильная мануфактура "Невка" на Выборгской набережной. Это цельный комплекс, похожий на замок с башенками и массивной дымовой трубой. Или система сводчатых галерей подвального этажа исторического "Арсенала" на Арсенальной набережной, исторические корпуса канатной фабрики Гота, первого русского аккумуляторного завода Тюдор, спиртоочистной завод на Гаспальской улице, частично сгоревшая фабрика Торнтон ("Невская мануфактура"), где во дворе чудом уцелел директорский корпус сейфовой комнатой и редчайший "сборно-секционный" водонапорный бак в башне, объекты Кронштадта – перечислять можно бесконечно.

Ранее на трассах Ленобласти установили баннеры с социальной рекламой и бездомных животных.

Фото: Piter.tv

