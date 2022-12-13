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На трассах Ленобласти установили баннеры с социальной рекламой и бездомных животных
Сегодня, 16:48
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На трассах Ленобласти установили баннеры с социальной рекламой и бездомных животных

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Баннеры, напоминающие об ответственности за братьев наших меньших, разместили в 4-ёх районах региона.

На трассах в 4-ёх районах Ленинградской области появись баннеры с социальной рекламой о бездомных животных. Лозунг "Наша жизнь в ваших руках" с изображением одинокого пса напоминает дачникам об ответственности за четвероногих. Об этом информирует региональная Госветслужба.

Баннеры были размещены в рамках проекта "Мы в ответе за тех, кого приручили" на дорогах в Гатчинском, Кингисеппском, Кировском и Тосненском районах. Ветеринары подчеркивают, что посыл адресован прежде всего к тем гражданам, которые увозят домашних животных за город на весенний период. 

В ведомстве напомнили, что собак и кошек нельзя оставлять зимовать на дачах и в деревнях. Питомцы должны проживать осенью дома с хозяином, иначе они неизбежно станут бездомными.  

Ранее мы сообщили о том, что глухари в Ленобласти начали есть камни после зимы.

Фото: Госветслужба Ленобласти

Теги: ленинградская область, социальная реклама
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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winokurowa Olga
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