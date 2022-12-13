  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глухари в Ленобласти начали есть камни после зимы
Сегодня, 10:10
108
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Глухари в Ленобласти начали есть камни после зимы

0 0

Они нужны им для пищеварения.

В лесу появились долгожданные проталины – и глухари бросились пополнять свои желудки мелкими камушками, рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Биолог Павел Глазков пояснил, что камушки, которые едят глухари, по научному называются гастролитами. С их помощью в желудке птицы размельчается и переваривается хвоя. За зиму камушки истираются, поэтому при первой возможности глухарю необходимо пополнить их запас.

В конце марта в Ленинградской области начали просыпаться медведи. В норме медведь выходит из берлоги упитанным, с еще оставшимся жировым запасом. Благодаря этому, в течение месяца после пробуждения медведи могут обходиться без еды.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: глухарь, павел глазков, птица
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии