Петербургский психолог рассказала, почему люди доверяют мифам в интернете больше, чем врачам

Для понимания научной информации нужно желание разобраться, а не только найти подтверждение собственной теории, считает специалист.

Петербургский психолог объяснила, почему люди склонны больше доверять мифам в интернете, чем мнению врачей. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Недавно медицинским сервисом "Доктор рядом" и платформой для врачей "Врачи РФ" был проведен опрос в ходе которого выяснилось, что 70% врачей согласны с утверждением, что пациенты больше доверяют интернету.

Врачи излагают свою позицию на профессиональном языке, для понимания которого необходим не только высокий уровень интеллекта, но и умение слушать, анализировать, желание разобраться в сути вопроса. Люди же в большинстве своем склонны верить тем, кто говорит с ними на понятном языке. В противном случае обоснованная позиция вызывает только отторжение. Такого мнения придерживается психолог, руководитель тренингового центра Любовь Беляева.

Не все, конечно, верят байкам в Интернете. В основном это те, кто не очень глубоко разбирается в вопросе. Люди вообще падки на страшилки и кошмары. Яркие эмоции цепляют. Любовь Беляева, психолог

И даже несмотря на то, что в мегаполисах люди более склонны доверять проверенной информации, все равно это не отменяет веры в конспирологические теории, отметила психолог.

Ранее эксперты объяснили спрос на пункты вакцинации в ТЦ у петербуржцев.

Фото: Piter.tv