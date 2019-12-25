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Эксперты объяснили спрос на пункты вакцинации в ТЦ у петербуржцев
Сегодня, 12:34
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Эксперты объяснили спрос на пункты вакцинации в ТЦ у петербуржцев

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В Петербурге обновлен рекорд по суточной вакцинации.

С прошлой недели жители Петербурга начали активно вакцинироваться. Так, по данным оперштаба, за сутки 26 июня было сделано около 20 тысяч прививок. Однако с нарастающим спросом на вакцинацию пришли и длинные очереди. Горожане замечают очереди к медикам в торговых центрах. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

В комитете по здравоохранению рассказали, что для жителей Петербурга такие пункты приоритетные, потому что там нет предварительной записи. В итоге мобильным пунктам пришлось открыть предварительную запись в ТЦ из-за большого количества желающих. 

Всего на данный момент в Петербурге открыты 134 прививочных пункта.

Ранее мы писали, что Песков заявил, что при проведении "Алых парусов" учли рекомендации Роспотребнадзора.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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