Петербургский производитель крабовых палочек сбросил в волховский водоканал мазут

Компания выплатит 12 млн рублей в пользу Водоканала Ленобласти.

В среду, 16 октября, стало известно о том, что петербургский производитель крабовых палочек ОАО "РОК-1" выплатит 12 млн рублей Водоканалу Ленобласти за загрязнение сточных вод. Об этом сообщает "Фонтанка".

Производитель морепродуктов сбросил в волховский водоканал мазут. Как оказалось, на территории предприятия нет локальных очистных установок. Большое количество мазута остается после грузового автомобильного транспорта.

Отмтеим, что в 2018 компания "РОК-1" уже выплатила штраф в 6,2 млн рублей за превышение концентрации алюминия, марганца, фосфатов в десятки раз в водоканале города Волхов.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области рассмотрит соответствующее дело 3 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что Госстройнадзор попросил строителей соблюдать чистоту на объектах.

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