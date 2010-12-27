Госстройнадзор попросил строителей соблюдать чистоту на объектах

Только за III квартал этого года было получено свыше 1100 жалоб от горожан.

Госстройнадзор порекомендовал компаниям, занимающимся строительством уделить больше внимание чистоте на своих объектах. Причиной рекомендации послужило большое количество жалоб на застройщиков, поступающих от горожан. Главной проблемой, исходящей от объектов они назвали грязь на тротуарах, мешающей свободному передвижению. Также на уровень загрязнения влияют и сезонные условия.

Ведомство пообещало, что проведет инспекцию на объектах застройки во время осеннего месячника по благоустройству.

В случае несоблюдения требований, строительным компаниям грозит штраф. Только за прошедшие 9 месяцев было взыскано 24 миллиона рублей, поступивших в бюджет Петербурга.

Напомним, что Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров предложил ограничить застройку в центре города.

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