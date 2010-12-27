Макаров решил ограничить строительство в центре Петербурга

Противников этой законодательной инициативы в ЗакСе не нашлось.

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров внес поправки в закон о зеленых насаждениях. В частности, спикер предложил ограничить строительство в центре Петербурга. Противников этой законодательной инициативы в ЗакСе не нашлось. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Макаров заявил, что внести правки в закон его заставила ситуация в Петроградском районе. Председатель ЗакСа напомнил, как несколько лет назад руководитель компании, ведущей плотную застройку в историческом районе города, занимая пост руководителя Гостройнадзора, выдал разрешение на строительство клубного дома на Большой Разночинной улице.

Чиновник уверен, что его инициативу будут оспаривать в суде. Однако он не видит другого способа привлечения внимания к проблеме уплотнительной застройки.

Ранее мы писали, что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров хочет "убрать" из Петербурга всех перспективных инвесторов.

Фото: assembly.spb.ru