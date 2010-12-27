Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров хочет "убрать" из Петербурга всех перспективных инвесторов

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров требует остановить строительство жилого комплекса в Петроградском районе. Компания-инвестор – "Бронки Девелопмент" в недоумении: зачем парламентарий препятствует застройке?

Законных способов приостановить строительство жилого комплекса нет: разрешение на реализацию проекта выдали в Госстройнадзоре. Однако Макаров и не скрывает, что прибегать к легальным методам влияния на девелоперов не собирается — нет оснований. Для того, чтобы основания вдруг появились, Вячеслав Серафимович предлагает включить участок, выкупленный под строительство, в перечень зеленых насаждений. Подобное предложение прямо противоречит законодательству РФ, которое запрещает объявлять частную собственность "зеленой зоной", но депутата это не останавливает.

Любой суд признал бы такое решение незаконным: Макаров явно злоупотребляет депутатскими полномочиями. Тем не менее, судебные процессы и бесконечные апелляции смогут заморозить проект надолго.

К тому же, ссора с крупным девелопером позволяет Макарову напомнить петербуржцам о себе: видео, на котором депутат громко отчитывает чиновников профильных комитетов, разошлось в интернете и добавило парламентарию политических очков.

Политический пиар Макарова обойдется городу очень дорого: инвесторы и так приходят в Петербург неохотно — слишком много ограничений для крупного бизнеса появилось в последнее время. Северная столица рискует остаться без инвесторов.

О важности привлечения крупных предпринимателей и инвестиций постоянно говорит губернатор города Александр Беглов. Он не раз обещал создать в городе на Неве все условия для комфортного бизнеса.

Видимо, Макаров с губернатором не согласен, а потому, как только градоначальник уехал в плановый отпуск, он тут же объявил войну застройщикам. Но стоит ли ставить под угрозу будущее Петербурга ради удовлетворения политических амбиций спикера?

Фото: assembly.spb.ru