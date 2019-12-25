Петербургский проект трамвайной сети стал номинантом премии ООН

“Славянка” приняла участие в конкурсе проектов Building Back Better-2021.

Петербургский проект трамвайной линии по маршруту "станция метро "Купчино" – поселок Шушары – Славянка" стал номинантом премии ООН. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе "Газпромбанка".

Как сообщили в пресс-службе, "Славянка" приняла участие в конкурсе проектов Building Back Better-2021. Где на отборочное этапе её оценивали по пяти смысловым блокам, 22 контрольным показателям, а также 100 индикаторам. В результате в лонг-листе конкурса оказался 31 проект из разных стран мира, в том числе и "Славянка".

Известно, что в Петербурге также запланировано строительство линии скоростного 20 километрового трамвая от Балканской площади до микрорайона Славянка. Также в городе возведут пять надземного, трамвайного депо и остановочных павильонов. К тому же, приобретут 22 современных низкопольных трамваев. Отмечается, что реализация проекта обойдётся в свыше 25 млрд. рублей.

Мы рады, что жюри авторитетного конкурса отметило наши усилия по созданию в Санкт-Петербурге комфортной городской среды. Это тем более важно в контексте ESG-повестки, которой наш Банк уделяет всё более пристальное внимание. Алексей Чичканов, вице-президент "Газпромбанка".

Ранее мы писали, что на севере Петербурга шесть трамваев изменят маршруты в мае.

Фото: Piter.tv