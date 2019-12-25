Петербургский предприниматель стал совладельцем завода "Петрохолод"

С 28 декабря Андрей Скоблов является владельцем 50% "Петрохолода".

Петербургский предприниматель Андрей Скоблов стал совладельцем ООО "Петрохолод", зарегистрированного на Полюстровском, 87. Это компания-правопреемник АО "Петрохолод" – в прошлом основного юридического лица крупнейшего завода мороженого в Петербурге. Данные изменения представлены в ЕГРЮЛ.

С 28 декабря Андрей Скоблов является владельцем 50% "Петрохолода". Такую же долю имеет мальтийская компания "ТКД Холдингс лимитед", 0,03% – кипрской "Тэлмур консалтантс лимитед".

ООО "Петрохолод"является правопреемником АО "Петрохолод", а последним юрлицом значились земельные активы на Полюстровском проспекте.

Андрею Скоблову принадлежало 65% "НБК-Строительство". В августе 2020 года фирма ликвидировалась. В собственности бизнесмена остались компании "НБК-Недвижимость" и "НБК-Девелопмент".

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Фото: ВК/ "ПЕТРОХОЛОД" ЛУЧШЕЕ МОРОЖЕНОЕ