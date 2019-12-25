Петербургский предприниматель спасся от штрафа благодаря двум медицинским маскам

Тату-магазин не должен был работать в карантин, однако в продаже у него нашлись товары первой необходимости.

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил административное дело, возбужденное в отношении городского предпринимателя Никиты К.. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Никита К. заведует магазином по продаже оборудования и расходных материалов для татуировки и перманентного макияжа, и изначально производство было заведено из-за работы магазина в период действующих в городе запретов.11 апреля, когда подобные узкоспециализированные торговые точки должны быть закрытыми, тату-магазин ждал посетителей. От штрафа предпринимателя спас онлайн-покупатель, который заказал через интернет ряд товаров, в числе которых были две медицинские маски. Соответствующий товарный чек был представлен суду в материалах дела. Кроме того, в магазине оказался запас готовых к продаже антисептиков для рук и дезинфицирующих средств для поверхностей, а согласно распоряжению правительства страны, такие товары входят в перечень товаров первой необходимости.

Суду пришлось прекратить дело из-за отсутствия состава.

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