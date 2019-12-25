Петербургский предприниматель полгода торговал потенциально опасным сыром

Предприниматель с августа 2021 года по февраль 2022 года произвёл более 6 тонн сыра.

Стало известно, что к административной ответственности привлекли петербургского индивидуального предпринимателя. Мужчина производил и продавал сыр неподтвержденного качества. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Петербургу.

В Россельхознадзоре установили, что предприниматель с августа 2021 года по февраль 2022 года произвёл более 6 тонн сыра. Однако у него не было необходимых документов, которые бы подтверждали безопасность продукта.

В результате на мужчину составили протокол об административном правонарушении. Ему выдали предписание об устранении нарушений.

Ранее мы писали, что Китай допустил импорт пшеницы со всей территории России. Специалисты рассмотрели материалы о предприятиях-производителях, а также проверили их на соблюдение условий хранения и упаковки.

Фото: Pexels

