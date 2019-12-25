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Китай допустил импорт пшеницы со всей территории России
Сегодня, 10:46
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Китай допустил импорт пшеницы со всей территории России

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Специалисты рассмотрели материалы о предприятиях-производителях, а также проверили их на соблюдение условий хранения и упаковки.

Главное таможенное управление КНР сообщило о решении китайских властей допустить импорт пшеницы со всей территории России. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В документе говорится, что действия властей регламентируются в соответствии с законодательными и нормативными актами. В Россельхознадзоре разрешили возобновить поставки по итогам проделанной работы. Специалисты рассмотрели материалы о предприятиях-производителях, а также проверили их на соблюдение условий хранения и упаковки.

Напомним, что в 2019 году Россельхознадзор приостановил ввоз пшеницы на территорию России. Такое решение было принято в связи со случаями поставок в страну семечковых культур, зараженных карантинными для ЕАЭС объектами.

Ранее мы сообщили, что Италия открывает границы для российских туристов с 1 марта.

Фото: pixabay

Теги: импорт, китай, пшеница, россия, торговля, экспорт
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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