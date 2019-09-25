Петербургский подросток на велосипеде "прицепился" к автобусу. Видео

К счастью, молодой человек не пострадал.

В среду, 25 сентября, горожане заметили на улицах города необычного "лихача" на велосипеде. Им оказался петербургский подросток. Видео с опасным трюком молодого человека попало в соцсети.

Ехать слипстримом за автобусом на велосипеде, чтобы экономить на сопротивлении воздуха уже не модно ,

в тренде уже просто держаться за его кузов рядом пишет автор видео

На кадрах видно, что молодой человек зацепился рукой за пассажирский автобус. Подросток выкрутил сидение велосипеда на максимум и поднял ноги.

Отметим, что такая езда является очень опасной и может привести к летальному исходу.

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Видео: признавашки дтп и чп/петербург