Петербургский писатель заявил о готовящимся на него покушении

Полиция взяла дело в отработку, однако объективных доказательств слов мужчины не обнаружила.

В ФСБ и Следственный Комитет России обратился петербургский писатель, заявивший о готовящимся на него покушении. Об этом сообщают "Невские Новости".

Как стало известно, в органы обратился 55-летний Сергей Э., который представился членом союза писателей, лауреатом нескольких премий и наследником древнего рода. По словам мужчины, его родной брат, имеющий подельников в полиции, давно угрожает ему убийством и старается завладеть квартирой литератора. Чтобы спастись он был вынужден уехать из города и поселиться в дорогостоящей гостинице в Курортном районе.

Сотрудникам удалось подтвердить, что Сергей действительно живет в отеле в Ленобласти, однако найти его в списках союза писателей так и не удалось. В органах допускают, что мужчина может быть психически не здоров. Полиция взяло заявление в отработку, однако объективных доказательств слов Сергея пока не обнаружила.

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