Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Церемония прощания с Михаилом Бобровым пройдет в "Юбилейном"
Сегодня, 15:13
0
lesjasap
82

Церемония прощания с Михаилом Бобровым пройдет в "Юбилейном"

0
 
 

Почетного жителя города похоронят на Серафимовском кладбище.

На Серафимовском кладбище простятся с почетным гражданином петербурга Михаилом Бобровым. О дате и времени похорон сообщает "Петербургский дневник",ссылаясь на рабочую группу при вице-губернаторе Александра Говорунова.

Как отмечают чиновники, в последний путь петербуржца проводят в 11 часов утра 23 августа. Вести траурное событие будет народный артист России Николай Буров.

Мне повезло: я был знаком с Михаилом Михайловичем 35 лет и на протяжении всего этого времени с ним общался. В какие-то моменты чаще, в какие-то – реже... Но мы все время были на связи

отмечает спикер

Церемония пройдет в спортивном комплексе "Юбилейный", а после этого родственники отправятся на место захоронения. Михаил Бобров будет покоиться рядом с супругой Ларисой.

Фото: Pixabay.com

Все новости района
Теги:
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

5