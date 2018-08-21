Церемония прощания с Михаилом Бобровым пройдет в "Юбилейном"

Почетного жителя города похоронят на Серафимовском кладбище.

На Серафимовском кладбище простятся с почетным гражданином петербурга Михаилом Бобровым. О дате и времени похорон сообщает "Петербургский дневник",ссылаясь на рабочую группу при вице-губернаторе Александра Говорунова.

Как отмечают чиновники, в последний путь петербуржца проводят в 11 часов утра 23 августа. Вести траурное событие будет народный артист России Николай Буров.

Мне повезло: я был знаком с Михаилом Михайловичем 35 лет и на протяжении всего этого времени с ним общался. В какие-то моменты чаще, в какие-то – реже... Но мы все время были на связи отмечает спикер

Церемония пройдет в спортивном комплексе "Юбилейный", а после этого родственники отправятся на место захоронения. Михаил Бобров будет покоиться рядом с супругой Ларисой.

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