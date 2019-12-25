Пожилой петербуржец перечислил мошенникам свыше 2 млн рублей

Мужчина сначала попытался сам выяснить владельца мошеннического номера телефона, а затем обратился в полицию.

В минувший вторник, 28 июля, в полицию обратился 71-летний петербуржец. Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, пенсионер стал жертвой банковских мошенников.

Известно, что несколькими днями раньше пожилому мужчине позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заверил, что деньги пенсионера нужно обезопасить, а для этого необходимо перевести все средства на несколько мобильных номеров через банкомат. Петербуржец несколькими операциями перечислил на полученные номера порядка 2 миллионов 31 тысячи рублей.

Отмечается, что сразу после лишения денег пенсионер не пошел в полицию, поскольку пытался самостоятельно выяснить владельцев номеров. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что из-за взрыва бочки кваса на рынке в Сосновой Поляне пострадал продавец.

Фото: pixabay