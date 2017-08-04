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В Петербурге мошенница украла у пенсионера 400 тысяч рублей
Сегодня, 16:23
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Rybka123
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В Петербурге мошенница украла у пенсионера 400 тысяч рублей

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Злоумышленница надавила дедушке на жалость историей про больного родственника.

Очередной сердобольный пенсионер в Петербурге стал жертвой мошенников. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Известно, что в полицию города обратился 77-летний житель Ленинского проспекта. Мужчина рассказал сотрудникам, что к нему в квартиру пришла неизвестная женщина, которая представилась его родственницей. Злоумышленница надавила дедушке на жалость историей про больного близкого, которому срочно требуется операция. Доверчивый пенсионер согласился помочь и передал преступнице 400 000 рублей. Лишь позже мужчина догадался связаться с родственником и узнал, что его обманули.

Полиция ведет розыск мошенницы.

Ранее на Piter.TVНа Загребском бульваре хулиганы пробежались по машинам 

Фото: Piter.TV

Теги: мошенница
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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