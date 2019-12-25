Петербургский парламент внес поправки в бюджет 2020 года

Дополнительные средства пойдут на оборудование для медиков и Адресную инвестиционную программу.

Депутаты Петербурга продолжают корректировать бюджет города на текущий год. Во втором чтении были приняты поправки губернатора, бюджетно-финансового комитета ЗакСа и депутата Андрея Васильева.

Градоначальник предложил увеличить на 9,1 млрд расходную часть и доходную ― на 29,8 млрд рублей. В таком случае в общем расходы и доходы составят 718,7 млрд рублей и 639,8 млрд соответственно. На этим средства удастся сократить бюджетный дефицит и выделить деньги на Адресную инвестиционную программу, здравоохранение и социальные выплаты гражданам.

Согласно поправке бюджетно-финансового комитета, почти 160 млн рублей из Резервного фонда правительства города пойдет в инфекционную больницу им. Боткина, а именно ― на реанимационное и пульмонологическое оборудование, средства индивидуальной защиты персоналу "красной зоны".

Поправка депутата "Единой России" Андрея Васильева также связана с закупкой медоборудования, но для Городской клинической больницы №14. Также часть средств пойдет на дополнительное оборудование для столовой двух школ в Красносельском районе.



Поправки представителей оппозиционных партий не были приняты.

Фото: пресс-служба ЗакСа