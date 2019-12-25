Петербургский парламент рассмотрит две инициативы об ограничении продажи "веселящего газа"

Вопрос обсуждается также и на федеральном уровне.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга подготовили законопроект об административной ответственности за продажу закиси азота, известного как "веселящего газа", несовершеннолетним. Также парламентарии поддержали инициативу Государственной Думы вовсе запретить продавать и пропагандировать вещество. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

Исключение составит покупка в медицинских целях. Председатель городского парламента Вячеслав Макаров подчеркнул, что предложенный федеральный законопроект в Петербурге обсуждали еще в 2019-м году.

Вдыхание "веселящего газа" стало серьезной проблемой, особенно среди молодежи. При этом закись азота не относится к числу наркотических веществ и находится в свободной продаже. Последствия же употребления газа бывают губительны как для потребителей, так и для окружающих. В состоянии опьянения от "веселящего газа" совершаются тяжкие правонарушения. отметил Макаров.

Председатель уверен, что меры помогут сохранить здоровье и жизнь тысячам молодым гражданам. В ближайшее время нормативные акты рассмотрят на заседании Законодательного собрания.

На прошлой неделе депутат Денис Четырбок призвал не откладывать рассмотрение инициативы в долгий ящик.

Фото: пресс-служба ЗакСа