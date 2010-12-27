Петербургский парламент принял поправки к бюджету на 2019 год

Около 15,5 млрд рублей дополнительно поступят из федерального бюджета.

В среду, 25 сентября, стало известно, что петербургский парламент принял в первом чтении поправки к бюджету на 2019 год. Об этом сообщает 78.ru.

Так, парламентарии заложили еще 15,5 млрд рублей на выкуп образовательных и медицинских учреждений, создание новой экспозиции в Музее блокады в Соляном переулке, приобретение жилья для льготников и лекарств. Средства поступят из федерального бюджета. По словам специалистов, такая корректировка приведет к росту доходной части на 37,5 млрд рублей.

В правительстве планируют таким образом уменьшить дефицит на 11 млрд.

Ранее мы сообщали о том, что администрации районов Петербурга накажут организаторов незаконных свалок.

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