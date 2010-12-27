Администрации районов Петербурга накажут организаторов незаконных свалок

Законопроект в первом чтении поддержали депутаты Законодательного собрания Петербурга

В среду, 25 сентября, в Мариинском дворце прошло заседание парламента. Чиновники предложили районным администрациям наказывать организаторов незаконных свалок. Об этом сообщают СМИ.

Авторами законопроекта выступили депутаты Денис Четырбок и Алексей Цивилев. Они предлагают властям составлять протоколы об административных нарушениях в отношении организаторов таких свалок. Отметим, что в настоящее время нарушителей могут привлечь к ответственности только профильные комитеты Смольного.

Нужно использовать любую возможность, которая если и не исключит полностью, то в разы сократит появление на карте нашего города очередных "горячих" мусорных точек заявил Денис Четырбок

Напомним, что штраф за организацию свалки составляет 2-5 тыс. рублей, для горожан. Должностные лица заплатят от 20 до 50 тысяч.

Ранее мы сообщали о том, что УФАС расследует дело о ритуальной фирме, которая получила базу предполагаемых клиентов.

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