Петербургский парламент поддержал проект поправок к федеральному закону о реновации

В ЗакСе считают, что реновация нужна, но иногда уничтожаемое жилье является единственным для человека.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли пакет из 12 поправок к федеральному законопроекту о реновации. Документ вызвал обсуждения в Мариинском дворце, передал корреспондент Piter.TV.

Поправки направлены на защиту прав и законных интересов жителей многоквартирных домов, которые включены в программу реновации, заявили в ЗакСе. Кроме того, для Петербурга важно сохранить объекты культурного наследия.

Депутаты предлагают четко прописать в законе необходимость проведения публичных слушаний по проектам решений о комплексном развитии территорий и включить в перечень обязательных документов протоколы общих собраний жильцов многоквартирных домов. Кроме того, в закон нужно включить требование о компенсации владельцу рыночной стоимости жилья, которая в этом случае не может быть ниже кадастровой.

Также нельзя допустить, чтобы программа реновации диссонировала с Генеральным планом.

Накануне стало известно о том, что по программе реновации в Петербурге снесли шесть домов в двух районах.

Фото: пресс-служба правительства СПб