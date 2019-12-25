Петербургский опыт в борьбе с коронавирусом хотят распространить на всю страну

Советнику президента понравилась слаженная работа со школами, учащимися и педагогами во время пандемии.

В пятницу, 17 июля, стало известно, что советник президента Валерий Фадеев предложил распространить на всю страну опыт Петербурга в ситуации с коронавирусом.

Фадеев отметил саженную работу со школами, учащимися и педагогами во время пандемии. Он также упомянул, что маленьким петербуржцам, у которых дома не было компьютеров, собирали планшеты для дистанционного обучения.

Напомним, что Ленобласть оставит школьникам подаренные во время самоизоляции планшеты.

Ранее мы писали, что власти Петербурга будут платить донорам антиковидной плазмы.

Фото: Piter.TV