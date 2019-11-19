Петербургский омбудсмен займется проблемой суррогатных детей

С января из Петербурга не могут уехать к иностранным родителям три десятка малышей.

Детский омбудсмен Петербурга займется проблемой суррогатных детей, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

Отмечается, что российские клиники, которым официально разрешено работать с суррогатными матерями, теряют заказчиков. Клиники вынуждены искать клиентов за границей, в Россию массово отправляются мечтающие о ребенке китайские мамы. Вместе с этим постановление пленума Верховного суда РФ говорит о том, что сурмамы не имеют права на выношенного ребенка, только биологические родители. Однако с января 2020 года из-за пандемии коронавируса иностранцы не могут приехать в Петербург, чтобы забрать выношенных другими женщинами детей. Такие малыши вынужденно отправляются в Дом ребенка, в учреждении Фрунзенского района их насчитывается уже 30.

Митянина предположила, что подобные неприятные ситуации могут произойти и в дальнейшем, а значит в домах сирот вырастет количество воспитанников, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, на территории Петербурга есть проблемы с учетом детей, выписанных из роддомов по договоренностям от биологических родителей на третьих лиц. Митянина запросила у губернатора проведение межведомственного совещания по поводу организованной передачи малышей их биологическим родителям.

Ранее мы писали, что воспитателя детского сада в Петербурге обвинили в гибели ребенка.

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